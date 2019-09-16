Британский премьер отменил пресс-конференцию в Люксембурге из-за протеста

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил пресс-конференцию в Люксембурге из-за шума протестующих около локации. Об этом сообщает Sky News в понедельник, 16 сентября.

Борис Джонсон приехал в Люксембург на переговоры с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером и люксембургским премьером Ксавье Беттелем. У резиденции премьера Люксембурга собрались участники акции протеста, которые выкрикивали лозунги против Brexit.

Протестующие начали играть Симфонию №9 Антонина Дворжака, последнюю симфонию известного композитора. В конце концов, Беттелю пришлось проводить пресс-конференцию в одиночестве рядом с пустым подиумом, где должен был стоять Джонсон, и британским флагом.

"It's on Mr Johnson; he holds the future of UK citizens and EU citizens in the UK in his hands."@Xavier_Bettel warns @BorisJohnson "the clock is ticking" and to use his time "wisely" in what was supposed to be a joint-statement with the PM.



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"Сейчас все зависит от мистера Джонсона. Он держит в своих руках будущее граждан Великобритании и граждан ЕС в Британии. Часы тикают и нужно использовать время разумно", - сказал Беттель, указывая на пустое место рядом с собой.

Джонсон позже сказал, что "не считает, что это было справедливо", что премьер Люксембурга продолжал пресс-конференцию, учитывая, что "явно было много шума".

Британские журналисты сообщили, что британская сторона просила перенести пресс-конференцию внутрь здания, поскольку на улице было слишком громко из-за протеста. Однако, эту просьбу отклонили, сказав, что существуют "технические вопросы", и Беттель вышел наружу.

Ранее Джонсон заявил, что Британия не будет просить об отсрочке по Brexit.

Отметим, что "жесткий" выход из ЕС грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами.

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Источник: korrespondent.net