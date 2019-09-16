В Житомире горел троллейбус с пассажирами

В понедельник, 16 сентября, на конечной остановке Гидропарк в Житомире загорелся троллейбус, внутри которого находились пассажиры. сообщает Житомир.info.

Отмечается, что происшествие произошло около 15:00. В троллейбусе в момент пожара находились пассажиры.

В патрульной полиции Житомирской области отметили, что, очевидно, возгорание удалось оперативно потушить.

"Вызов относительно события на "102" поступил в 15.32. Через несколько минут, в 15.38, экипаж уже был на месте происшествия, однако ни транспортного средства, ни очевидцев там уже не было. О следах пожара свидетельствовала лишь пена на земле", - сообщила старший инспектор управления патрульной полиции в Житомирской области Татьяна Носадчук.

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление не сообщало о происшествии у себя на сайте.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина упала с крыши троллейбуса. Она ремонтировала дуги и по неосторожности упала с крыши.

А в Виннице столкнулись трамвай и троллейбус, несколько человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net