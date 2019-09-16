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16. 09. 2019

В Азовском море почернела вода

В селе Счастливцево Геннического района Херсонской области вода на побережье Азовского моря резко потемнела. Об этом сообщает Типичный Херсон в понедельник, 16 сентября.

Изменение цвета воды, как утверждает сайт, связано с тем, что на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Отдыхающие отмечают, что купаться в таком море просто невозможно.

Вынесенные последним штормом тонны водорослей окрасили море в черный цвет.

Напомним, что ранее экологи объяснили нашествие медуз на азовском побережье.

Также сообщалось, что в Азовском море спасли женщину на матрасе.

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Источник: korrespondent.net
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