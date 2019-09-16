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16. 09. 2019

Климент обратился к Зеленскому по поводу обмена пленными

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент попросил президента Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными Владимира Дудко и Константина Давыденко. Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 16 сентября.

Климент также напомнил о крымских татарах, которых "посадили только за то, что они молились дома, в нарушение закона Яровой, запрещающего проводить любые молитвы дома".

"Владимир Дудка, он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко. Им вынесен приговор, и я бы очень просил президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен", - сказал Климент.

Климент также попросил Зеленского включить в обмен крымских татар, которых судят по делу об организации Хизб ут-Тахрир.

"Судят за то, что они молятся Богу. Кто они - хизбы, не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было", - сказал архиепископ.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Освобожденные моряки вернулись в Одессу 14 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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