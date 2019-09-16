Fitch повысил рейтинги украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова до уровня B с B-. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 16 сентября.

"Повышение рейтингов следует за повышением рейтингов Украины", - отмечается в сообщениях агентства.

Fitch уточняет, что кредитоспособность Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова на самостоятельной основе оценивается на уровне bb-, который выше, чем для суверена. Согласно релизам, прогнозы по всем рейтингам "положительные", любые изменения суверенного рейтинга повлекут соответствующие изменения рейтингов украинских городов.

Fitch также сообщило, что повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до уровня A+(ukr) с прогнозом "стабильный" и подтвердило такие же рейтинги для Харькова, Львова и Днепра на уровне AA-(ukr) с прогнозом "стабильный".

Напомним, что ранее был опубликован рейтинг городов мира по качеству жизни.

Также сообщалось, что Киев вошел в ТОП-35 крупнейших стартап-городов.

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Источник: korrespondent.net