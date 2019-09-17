Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк.
Напомним, ранее посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за материала о президенте Украины Владимире Зеленском под названием Еврей во главе украинских фашистов.
В итоге редакция извинилась за публикацию, но изменила только ее заголовок.
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Источник: korrespondent.net
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