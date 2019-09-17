Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 03:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским


Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк.
 
"Во время моего визита 22-28 сентября в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, я планирую встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.

Напомним, ранее посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за материала о президенте Украины Владимире Зеленском под названием Еврей во главе украинских фашистов.

В итоге редакция извинилась за публикацию, но изменила только ее заголовок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.