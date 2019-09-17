Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским



Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о намерении провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк.

"Во время моего визита 22-28 сентября в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, я планирую встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил он.



Напомним, ранее посольство Украины в Праге потребовало извинений от чешского издания Český rozhlas из-за материала о президенте Украины Владимире Зеленском под названием Еврей во главе украинских фашистов.

В итоге редакция извинилась за публикацию, но изменила только ее заголовок.

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Источник: korrespondent.net