В МИД назвали сложности в обмене "всех на всех"



Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 16 сентября, заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.



"Знаете, есть идеальная формула "всех на всех", которая всем очень нравится, но на самом деле она не является жизнеспособной. Потому что нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все". Когда в этих списках криминальные авторитеты, которые являются друзьями тех, кто находится с той стороны, и их пытаются запихнуть в список как "материал для обмена", а на самом деле это люди, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту (на Донбассе – ред.), тогда эти списки не согласовываются", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему ранее не состоялся запланированный процесс обмена "208 на 69".



Глава МИД также отметил, что есть серьезная проблема с пропавшими без вести.



"Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста", - пояснил Пристайко.



Министр также сообщил, что в ходе взаимного освобождения удерживаемыми лицами "35 на 35" между Украиной и Россией, которое состоялось 7 сентября, "из этой цифры (208 на 69 – ред.) были забраны те, кто вошли в последний обмен".



Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Освобожденные моряки вернулись в Одессу 14 сентября.

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Источник: korrespondent.net