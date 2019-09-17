В МИД назвали сложности в обмене "всех на всех"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 16 сентября, заявил, что освобождение удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" усложняется желанием включить в списки криминальных авторитетов и отсутствием полной информации о пропавших без вести.
"Около 400-500 украинцев все еще считаются пропавшими без вести. Чтобы точно знать, живы ли они еще, где-то там в тюрьмах, или они пропали без вести и, к сожалению, их нет среди живых, нужен доступ к тюрьмам, чтобы проверить. На территории Украины это делают, например, международные организации вроде Красного Креста", - пояснил Пристайко.
Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Освобожденные моряки вернулись в Одессу 14 сентября.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby