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17. 09. 2019

Трампа не пугает рост цен на нефть


Президент США Дональд Трамп заявил, что спокойно относится к росту цен на нефть в связи с атаками нефтяных объектов Саудовской Аравии.

"Цены не очень сильно поднялись, у нас серьезные стратегические резервные ресурсы. Мы можем задействовать их небольшое количество. Другие страны, например, Бахрейн, также могут быть более щедрыми. Так что это не проблема", - написал американский лидер в Twitter16 сентября.

Также Трамп подчеркнул, что США хотят избежать конфликта с Ираном, который, вероятно, стоит за атаками на нефтяную отрасль Саудовской Аравии, но не исключают военного ответа.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. 

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

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Источник: korrespondent.net
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