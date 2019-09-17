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17. 09. 2019

Четыре страны Центральной Америки остались без электричества


Четыре страны Центральной Америки в понедельник, 16 сентября, остались без электричества. 
 
Из-за аварии в Системе центральноамериканской электроэнергетической интеграции полностью или частично оказались обесточены Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор. Авария, вызвавшая блэкаут, произошла на территории Никарагуа.
 
По состоянию на утро 17 сентября энергоснабжение региона уже восстановлено почти в полном объеме.

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Напомним, 16 июня во всей Аргентине и Уругвае произошло массовое отключение электроэнергии. Страны остались без электричества из-за сбоя в системе электроснабжения. Отключение света затронуло 48 млн человек.

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Источник: korrespondent.net
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