На Аляске произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в американском штате Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр подземных толчков располагался в 75 километрах к северо-западу от Анкориджа - крупнейшего города штата, население которого составляет около 290 тысяч человек.
Сведений о пострадавших, разрушениях или возможной угрозе цунами пока нет.
Напомним, в августе у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Ранее в Турции землетрясение повредило тысячу домов. Магнитуда толчков составила 6,5 баллов.
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Источник: korrespondent.net
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