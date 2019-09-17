Мадуро выступил за продолжение диалога с оппозицией



Правительство Венесуэлы выражает готовность к продолжению диалога с оппозицией. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в понедельник, 16 сентября.

"Мы продолжим держать открытыми все двери для диалога во имя спокойствия всех венесуэльцев", – сказал венесуэльский лидер.

Отмечается, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи.

Напомним, в мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы. Новый этап прошел в июле в Барбадосе.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько других стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net