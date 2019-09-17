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17. 09. 2019

Итоги 16.09: Откровения Богдана и цифры госбюджета


Раскрыта "формула Зеленского" по Донбассу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пояснил, в чем заключается условная "формула Зеленского" по прекращению войны на Донбассе. По его словам, "формула Зеленского" нацелена на прекращение войны на Донбассе за срок от полугода до года или переход к "новым радикальным мерам".

В Раде появился проект госбюджета на 2020 год

Кабинет министров рассмотрел проект государственного бюджета на 2020 год и внес его в Верховную Раду. Доходы госбюджета-2020 предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн.

Расходы - в сумме 1,17 трлн грн. Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

Учения Rapid Trident 2019 начались в Украине

В Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019. В учениях принимают участие около 3500 военных из Украины.

С украинскими военными будут учиться примерно 500 военнослужащих из 13 стран-участниц НАТО - США, Канада, Болгария, Грузия, Италия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, Германия, Дания, Турция и Великобритания.

Богдан рассказал о сумасшедших во фракции Слуга народа

Глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС News Украина заявил, что в парламентской фракции Слуга народа есть психически больные люди.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - сказал он.

Зеленский встретился с президентом Словакии

Президенты Украины и Словакии Владимир Зеленский и Зузана Чапутова провели в Киеве встречу, в ходе которой обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, проведения реформ, борьбы с контрабандой и транзита газа. Особое внимание во время встречи в Киеве было уделено борьбе с контрабандой.

В Мариуполе убили сепаратиста, который находился под следствием

В Мариуполе Донецкой области был найден мертвым один из сепаратистов "ДНР" Роман Джулаев, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест. Мужчину нашли застреленным на лестничной площадке в подъезде многоэтажного жилого дома.

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Источник: korrespondent.net
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