В Италии обвинили двух офицеров в причастности к гибели 260 мигрантов

Два итальянских офицера береговой охраны, обвиняемые в задержке реагирования на кораблекрушение в 2013 году, в котором утонули около 260 мигрантов, предстанут перед судом за непредумышленное убийство. Об этом накануне сообщило издание The Local.

Суд над Леопольдо Манной, главой оперативной группы итальянской береговой охраны, и Люкой Личкарди, офицером военно-морского флота, начнется 3 декабря в Риме.

Отмечается, что в октябре 2013 года из Ливии отправилось судно с почти 480 людьми на борту. В Средиземном море, в поисково-спасательной зоне Мальты, в 118 морских милях к юго-западу от мальтийской столицы Валлетты, оно начало тонуть.

Мигранты из Сирии и Палестины обратились к итальянским спасателям, но они приказали им вместо этого позвонить на Мальту.

Мальта, в свою очередь, настояла, чтобы Италия справилась с чрезвычайной ситуацией, поскольку лодка находилась всего в 60 милях от итальянского острова Лампедуза, а ближайший итальянский патрульный катер находился в 45 минутах от тонувшего корабля.

Мальтийский самолет-разведчик обнаружил лодку и попытался предупредить итальянский патрульный катер, но реакции не последовало.

Ранее в Италии новое правительство пустило на берег спасенных мигрантов. 82 беженца были спасены у берегов Ливии в рамках двух операций. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.

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Источник: korrespondent.net