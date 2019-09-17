Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 09:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

В зоне ООС погиб боец, еще два получили ранения

Подразделения сепаратистов на Донбассе 23 раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены, а 17 сентября один боец погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник.

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались возле Пищевика, Павлополя (дважды), Лебединского, Верхнеторецкого, Водяного (дважды), Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, Новотроицкого (дважды), Луганского (дважды), Новотошковского, Новолуганского (трижды), Новгородского, Крымского (дважды).

С начала текущих суток сепаратисты раза открывали огонь –  вблизи Новотроицкого и Железного.

Напомним, за сутки 15 сентября на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.