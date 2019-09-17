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17. 09. 2019

Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога. Об этом 17 сентября сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на саму Гонтареву.

"Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!", – рассказала Гонтарева агентству.

В свою очередь издание Новое время обнародовало видео на своей странице в Facebook, на котором, как утверждается, показан мощный пожар в Гореничах, уничтожающий дом Валерии Гонтаревой.

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время. Через несколько дней в Киеве сгорело авто, принадлежавшее невестке Гонтаревой. А 5 августа Валерия Гонтарева обнародовала видео из больничной палаты, на котором она рассказывает, что в ближайшие месяцы будет вынуждена передвигаться на костылях и коляске.

В своих проблемах экс-глава НБУ обвиняла бизнесмена Игоря Коломойского. В свою очередь Коломойский напомнил, что за Гонтаревой он "обещал прислать самолет, а не автомобиль".

На прошлой неделе правоохранители в масках и с автоматами обыскали дом Гонтаревой в Киеве на улице Большая Житомирская.

Также сообщалось, что нынешнее правление Нацбанка обратилось к правоохранителям с просьбой о защите.

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Источник: korrespondent.net
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