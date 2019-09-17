В Винницкой области резко выросло число отравившихся школьников

В Казатинской больнице Винницкой области находятся на лечении 40 человек (из них 35 детей), которые накануне отравились в школьной столовой. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 17 сентября.

"В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской ЦРБ с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ №2 г.Казатин", – говорится в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Накануне стало известно, что из-за пищевого отравления в школе Казатина в больницу попал 21 человек. Среди пострадавших дети и учителя школы.

По предварительной информации правоохранителей, пострадавшие отравились продуктами питания в столовой школы. Работу заведения, которое готовило и доставляло еду в школу, приостановили.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения санитарных правил и норм (ч.1 ст.325 УК Украины).

Накануне сообщалось, что на Буковине пять человек отравились грибами. Среди пострадавших – трое детей, один подросток и один взрослый. Их доставили в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net