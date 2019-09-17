Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 10:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

В Гонконге поезд метро сошел с рельсов: восемь пострадавших

Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене на Восточной линии. Об этом сообщает газета South China Morning Post во вторник, 17 сентября.

Инцидент произошел сегодня утром вблизи станции Хун Хом, что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.

Газета отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт.

Источник также сообщил изданию, что на путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.

Напомним, на прошлой неделе в ДР Конго сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли не менее 50 человек.

Также в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов, в результате чего произошел масштабный пожар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.