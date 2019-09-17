В Гонконге поезд метро сошел с рельсов: восемь пострадавших

Восемь человек пострадали в Гонконге при сходе с рельсов поезда в метрополитене на Восточной линии. Об этом сообщает газета South China Morning Post во вторник, 17 сентября.
Инцидент произошел сегодня утром вблизи станции Хун Хом, что привело к частичной приостановке движения поездов на этой ветке метрополитена.
Газета отмечает, что инцидент произошел в точке перевода путей, где ранее шел ремонт.
Источник также сообщил изданию, что на путях не нашли никаких подозрительных и посторонних предметов.
Напомним, на прошлой неделе в ДР Конго сошел с рельсов поезд, в результате чего погибли не менее 50 человек.
Также в американском штате Иллинойс товарный поезд сошел с рельсов, в результате чего произошел масштабный пожар.
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Источник: korrespondent.net
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