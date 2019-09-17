В Евросоюзе начали рассмотрение дела против Венгрии

В Брюсселе началось рассмотрение возбужденной год назад Европарламентом в отношении Венгрии дисциплинарной процедуры. В понедельник, 16 сентября, на встрече министров по делам Евросоюза был представлен отчет, в котором отмечается ущемление свободы СМИ, изменения в избирательном законодательстве, давление на общественные институты и закрытие Центрально-Европейского университета в Венгрии.

Германия и Франция призвали власти Венгрии предоставить доказательства неправомерности выдвигаемых против нее обвинений в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

Французский госсекретарь по делам ЕС Амели де Моншален отметила, что критические положения подготовленного Европарламентом отчета о политике Будапешта "внушают беспокойство" и призвала Будапешт ответить на обвинения.

В то же время правительство Венгрии подтвердило свою позицию, утверждая, что начатый Еврокомиссией штрафной процесс "политически мотивированный" и "во многих аспектах неверный по содержанию".

Отмечается, что для вынесения официального предупреждения Советом министров ЕС, которое стало бы первым этапом штрафной процедуры, необходима поддержка 22 из 28 стран Евросоюза, но ряд восточноевропейских членов сообщества выступают против этого.

С момента возбуждения дела против Венгрии до первого рассмотрения в Совете министров ЕС прошел год: Европарламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии в сентябре 2018 года.

Евросоюз обвиняет Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, притеснении неправительственных организаций.

Теперь Совету ЕС предстоит решить, будет ли против Венгрии действительно запущена штрафная процедура в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском Союзе, позволяющей, кроме прочего, лишить ее голоса в Совете ЕС. Если министры стран-членов ЕС согласятся с запуском штрафной процедуры, Венгрия должна будет предоставить объяснение своих действий.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net