Поджог дома Гонтаревой: полиция назвала версии

Полиция рассматривает по меньшей мере три версии возгорания дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает Громадське.

По его словам, полиция рассматривает такие причины возгоронаия, как поджог, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Как сообщил в эфире телеканала 112 Украина пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, в результате пожара в доме никто не пострадал.

"По предварительным данным пострадавших в результате пожара нет, охранник, скажем так, не пострадал, но это окончательно будет еще выясняться", - заявила Рубан.

По ее словам, работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что очаги возгорания находились в разных местах.

"Обстоятельства выясняют работники правоохранительных органов. Пока известно, что нам поступило сообщение - в 03.13. На месте ликвидации пожара работали 6 единиц нашей техники и 1 единица вспомогательной техники. Ну, огнем поврежден практически весь дом, потому что, скажем так, очаги возгорания находились в разных местах. Относительно окончательной причины пожара, всех иных обстоятельств - на месте работает следственно-оперативная группа, она уже занимается выяснением обстоятельств", - заявила Рубан.

О поджого своего дома ранее заявила сама Гонтарева. В доме никого не было, члены ее семьи находятся с Гонтаревой в Лондоне.

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время. Через несколько дней в Киеве сгорело авто, принадлежавшее невестке Гонтаревой. А 5 августа Валерия Гонтарева обнародовала видео из больничной палаты, на котором она рассказывает, что в ближайшие месяцы будет вынуждена передвигаться на костылях и коляске.

В своих проблемах экс-глава НБУ обвиняла бизнесмена Игоря Коломойского. В свою очередь Коломойский напомнил, что за Гонтаревой он "обещал прислать самолет, а не автомобиль".

На прошлой неделе правоохранители в масках и с автоматами обыскали дом Гонтаревой в Киеве на улице Большая Житомирская.

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Источник: korrespondent.net