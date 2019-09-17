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17. 09. 2019

У Зеленского осудили поджог дома Гонтаревой

Офис президента выступил с осуждением поджога дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба ведомства в Telegram во вторник, 17 сентября.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальный преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - сказано в сообщении.

По поводу поджога высказался и министр внутренних дел Арсен Аваков, назвав произошедшее "проявлением криминального давления".

"Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству", - написал Аваков в Twitter.

Аваков также сообщил, что полиция расследует это дело и приложит все усилия для поиска поджигателя.

Напомним, что сегодня ночью подожгли дом Валерии Гонтаревой в селе Гореничи Киевской области - пожар полностью уничтожил здание.

30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время. Через несколько дней в Киеве сгорело авто, принадлежавшее невестке Гонтаревой. 

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Источник: korrespondent.net
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