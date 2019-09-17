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17. 09. 2019

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами

В Польше на автомагистрали А4 вблизи села Ружа Подкарпатского воеводства в аварию попал микроавтобус на украинских регистрационных номерах. Об этом сообщает RMF24 во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги Тарнув – Дембица. Микроавтобус врезался в отбойник и перевернулся.

В транспортном средстве находилось 11 человек. Все пассажиры ушли из него самостоятельно. О пострадавших не сообщается.

На место прибыли скорая помощь, пожарные и полиция. Дорогу на Жешув перекрыли.

Cмотрите фотогалерею: В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами

Напомним, 12 июня в Польше попал в аварию автомобиль Opel Astra, в котором находились четыре украинца. По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Все четверо украинцев погибли.

А 7 июля в Польше автобус с украинцами съехал в глубокий ров. Тогда пострадали 11 человек.

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Источник: korrespondent.net
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