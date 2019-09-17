Гончарук заявил, что ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку

Кабинет министров ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по ПриватБанку. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью Finacial Times во вторник, 17 сентября.

По словам премьера, урегулирование ситуации вокруг ПриватБанка - желание президента Владимира Зеленского.

"Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на (экономическом - ред.) росте сейчас и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", - сказал он изданию.

По данным издания, МВФ уже предупредил правительство Украины, что отмена национализации ПриватБанка может поставить под угрозу новую программу финансирования на $3,9 млрд.

"Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ", - добавил Гончарук.

Напомним, что ранее Коломойский назвал три требования по ПриватБанку: "чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали", "чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность", "пускай рассчитаются со мной".

Коломойский также заявил, что готов на мировое соглашение по Привату.

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Источник: korrespondent.net