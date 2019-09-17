Парень три года насиловал младшую сестру на Харьковщине

В Харьковской области 26-летний парень три года насиловал свою 13-летнюю сестру. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 17 сентября.

В дежурную часть Сахновщинского отдела полиции в Харьковской области 6 сентября поступило заявление от жительницы района о том, что ее сын совершил действия сексуального характера в отношении своей младшей сестры.

Правоохранители выяснили, что преступные действия парень совершал в течение трех лет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

Напомним, что ранее в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку.

Также сообщалось, что пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net