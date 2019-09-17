Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 11:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
17. 09. 2019

Парень три года насиловал младшую сестру на Харьковщине

В Харьковской области 26-летний парень три года насиловал свою 13-летнюю сестру. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 17 сентября.

В дежурную часть Сахновщинского отдела полиции в Харьковской области 6 сентября поступило заявление от жительницы района о том, что ее сын совершил действия сексуального характера в отношении своей младшей сестры.

Правоохранители выяснили, что преступные действия парень совершал в течение трех лет.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. 9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

Напомним, что ранее в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку.

Также сообщалось, что пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.