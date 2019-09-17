Поджог дома Гонтаревой: подробности от полиции

Полиция открыла дело по факту поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области во вторник, 17 сентября.

"Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник ночью услышал посторонний шум, когда мужчина вышел во двор, увидел горение кровли дома", - говорится в сообщении.

По данным следствия, установлено, что около 03:00 неизвестный, который подозревается в совершении поджога, перелазил через забор домовладения.

Полиция также сообщила, что дом использовался в качестве дачного, начиная с мая.

На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник, хотя до сентября территория домовладения находилась под охраной шести сотрудников.

"Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, которое совершило уничтожение имущества", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители рассматривают три возможные причины возгорания дома: поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

О поджоге своего дома ранее заявила сама Гонтарева. В доме никого не было, члены ее семьи находятся с Гонтаревой в Лондоне.

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время. Через несколько дней в Киеве сгорело авто, принадлежавшее невестке Гонтаревой. А 5 августа Валерия Гонтарева обнародовала видео из больничной палаты, на котором она рассказывает, что в ближайшие месяцы будет вынуждена передвигаться на костылях и коляске.

В своих проблемах экс-глава НБУ обвиняла бизнесмена Игоря Коломойского. В свою очередь Коломойский напомнил, что за Гонтаревой он "обещал прислать самолет, а не автомобиль".

На прошлой неделе правоохранители в масках и с автоматами обыскали дом Гонтаревой в Киеве на улице Большая Житомирская.

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Источник: korrespondent.net