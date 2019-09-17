На админгранице с Крымом задержали курьера с партией марихуаны

На административной границе с аннексированном Крымом задержали наркокурьера, у которого изъяли 41 пакет с наркотическим веществом растительного происхождения. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 17 сентября.

Отмечается, что на контрольном пункте въезда-выезда Чаплинка задержали нарушителя, который перевозил шесть килограммов канабиса. Наркокурьер, 43-летний гражданин Украины, планировал ехать в Россию через аннексированный Крым. Он спрятал 41 пакет в топливном баке автомобиля.

"О возможной контрабанде оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ узнали заблаговременно и под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали преступника", – говорится в сообщении.

Найти наркотики в топливной системе автомобиля правоохранителям помогла служебная собака.

По факту задержания начато досудебное расследование по статье о контрабанде наркотических средств (ст.305 УК Украины).

Обнаруженные наркотические вещества и мужчину передали следователям СБУ.

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Накануне в Умани СБУ задержала иностранного наркокурьера, который разыскивался Интерполом за контрабанду крупных пaртий кокаина.

Также сообщалось, что во Франции девять украинцев получили тюремные сроки за перевозку 2,3 тонн кокаина.

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Источник: korrespondent.net