В Беларуси заявили о раскрытии схемы поставок оружия из Украины в РФ

В Беларуси сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) и КГБ раскрыли схему перемещения оружия из Украины в Россию через территорию страны. Об этом председатель ГТК Юрий Сенько рассказал в интервью телеканалу Беларусь-1 в понедельник, 16 сентября.

По его словам, оружие перемещалось из Украины транзитом через Литву, а оттуда более крупными партиями – в РФ.

"Насколько мы располагаем информацией, в Российской Федерации после завершения этой спецоперации было выявлено большое количество оружия – это автоматы, пистолеты, стрелковое оружие в виде винтовок, около 9 тысяч боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", – рассказал глава ГТК.

Напомним, 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за якобы хлынувшего оттуда потока оружия.

В свою очередь украинские пограничники опровергли слова белорусского лидера. По их данным, уровень незаконного трафика оружия через границу страны с Беларусью снизился.

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Источник: korrespondent.net