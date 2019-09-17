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17. 09. 2019

Взрыв во время выступления президента Афганистана: десятки жертв

Во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв, сообщает во вторник, 17 сентября, телеканал Tolo News.

Как сообщается, в результате взрыва травмы и ранения получили более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Позже телеканал сообщил о взрыве в столице Афганистана Кабуле недалеко от здания посольства США.
 
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп отменил запланированные встречи с талибами и президентом Афганистана в Вашингтоне из-за теракта в Кабуле, в котором погиб американский военный. Позже он заявил, что переговоры с "Талибаном" о мирном урегулировании "мертвы".
 

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Источник: korrespondent.net
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