Взрыв во время выступления президента Афганистана: десятки жертв

Во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в городе Чарикар провинции Парван произошел взрыв, сообщает во вторник, 17 сентября, телеканал Tolo News.
Как сообщается, в результате взрыва травмы и ранения получили более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным телеканала, не пострадал. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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Источник: korrespondent.net
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