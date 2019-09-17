Кабмин не ведет переговоров по Привату - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отрицает факт ведения переговоров о компромиссе по спору о национализации ПриватБанка.Об этом он заявил во вторник, 17 сентября, на своей странице в Facebook.

"Утром вышла статья в Financial Times, где я комментирую дело ПриватБанка и, вроде, подчеркиваю, что мы ищем компромисс в этом вопросе. Статью сразу перепечатали украинские СМИ, от себя добавили, что правительство ведет переговоры по поиску компромисса по этому вопросу. Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над "і": никаких переговоров правительство ни с кем не ведет", – написал Гончарук.

Премьер также добавил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка, в том числе и переговоры с бывшими его собственниками, которые проводились предыдущим независимым набсоветом банка.

"Более того, журналистам FT я подчеркивал, что не настолько глубоко знаю юридические детали этого дела, чтобы комментировать по сути", – отметил премьер-министр.

Как сообщалось, в статье FT приведена следующая цитата Гончарука: "Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса". Премьер также подчеркнул, что решение должно быть найдено вместе с МВФ.

Напомним, что ранее Коломойский назвал три требования по ПриватБанку: "чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали", "чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность", "пускай рассчитаются со мной".

Коломойский также заявил, что готов на мировое соглашение по Привату.

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Источник: korrespondent.net