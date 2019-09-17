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17. 09. 2019

На Киевщине внедорожник влетел в остановку

В Киевской области в селе Гребенки на Одесской трассе автомобиль Hyundai Tucson на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Об этом накануне сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Утверждается, что удар при столкновении был настолько сильным, что внедорожник буквально стал новой "опорой" остановки.

"К счастью в ней (машине – ред.) не было людей и водитель, пожилой мужчина, ехал один. С травами средней степени тяжести госпитализирован. Автомобиль восстановлению не подлежит", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине внедорожник влетел в остановку

Накануне сообщалось, что в Харькове девушка на кабриолете сбила четырех женщин. Всех их доставили в больницу.

А в Тульчинском районе Винницкой области столкнулись легковушка и автомобиль такси. В ДТП погибли три человека, включая несовершеннолетнего. Еще двое пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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