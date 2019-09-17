Суд Днепра отпустил на поруки двух экс-нардепов

Октябрьский суд Днепра принял отпустить на поруки двух экс-нардепов из Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщает ТСН во вторник, 17 сентября.

Прокуратура просила арестовать бывших нардепов. Заседание прошло накануне вечером.

Напомним, 5 сентября им объявили подозрение. Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса.

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Источник: korrespondent.net