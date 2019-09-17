Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 14:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 09. 2019

Суд Днепра отпустил на поруки двух экс-нардепов

Октябрьский суд Днепра принял отпустить на поруки двух экс-нардепов из Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, сообщает ТСН во вторник, 17 сентября.

Прокуратура просила арестовать бывших нардепов. Заседание прошло накануне вечером.

Напомним, 5 сентября им объявили подозрение. Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам.

Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мой муж Лёва таки случайно проглотил нурофен! Шо делать?
- Не суетитесь вы так! Сделайте ему таки теперь головную боль - не пропадать же таблэтке!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.