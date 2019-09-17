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17. 09. 2019

В Измаиле задержали нелегальных оружейников

В городе Измаил Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли незаконную переработку и сбыт оружия. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы выявили, что два местных жителя переделывали огнестрельное оружие в автоматическое с целью продажи, в том числе представителям криминальных кругов региона.

Был зафиксирован также факт продажи подозреваемыми двух боевых гранат. Дома у фигурантов были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, две боевые гранаты, почти полтысячи патронов различного калибра и значительное количество наркотиков.

Мужчин задержали, им было объявлено подозрение по статье "незаконное обращение с оружием".

Cмотрите фотогалерею: В Измаиле задержали нелегальных оружейников

Ранее сообщалось, что в Энергодаре задержали продавца гранатометов. А в Киеве задержали мужчин, перевозивших оружие.

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Источник: korrespondent.net
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