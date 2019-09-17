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17. 09. 2019

Под Днепром у мужчины нашли 46 кустов конопли и 12 кг марихуаны

В доме местного жителя в Царичанском районе Днепропетровской области полиция обнаружила плантацию конопли. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона во вторник, 17 сентября.

Накануне полиция провела обыск домовладения мужчины 1973 года рождения. На территории обнаружили теплицу, в которой нашли 46 кустов конопли. А на чердаке находились 12 килограмм марихуаны.

Cмотрите фотогалерею: Под Днепром у мужчины нашли 46 кустов конопли и 12 кг марихуаны

"По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ составляет около 1,2 миллиона гривен", - сказано в сообщении полиции.

После проведения экспертизы будет принято решение об открытии уголовного производства и внесения сведений в единый реестр досудебного расследования по статьям 307, 310 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее на Одесщине семья вырастила полтысячи кустов марихуаны.

Также сообщалось, что на Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара.

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Источник: korrespondent.net
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