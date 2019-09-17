В сети появились фотографии последствий пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, который произошел в ночь на вторник, 17 сентября. Фото опубликовала журналистка Kiev Post Анна Миронюк в Facebook.
"Немного гротескная скульптура атлета и швейцарский сервиз вилок и ложек - эти и еще несколько вещей удалось спасти от пожара в доме экс-руководительницы НБУ Валерии Гонтаревои прошлой ночью", - написала она.
По информации журналистки, на видео с камер наблюдения видно, как неизвестный человек в балаклаве перебрасывает через забор "зажигательную ракету" – светошумовую и звуковую.
"На место прибыла машина ОБСЕ, но долго не задержалась – через 15 минут уехала", - также сообщила журналистка.
Cмотрите фотогалерею: Фото последствий пожара в доме Гонтаревой
Сама Гонтарева комментируя пожар назвала "чушью" предположение, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Британии.
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Источник: korrespondent.net
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