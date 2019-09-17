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17. 09. 2019

Убийство директора предприятия раскрыли спустя три года

Правоохранители раскрыли убийство директора Caparol Украина Павла Зможного, совершенное в 2016 году. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что сегодня были задержаны участники преступной организации, которые по данным прокуратуры, занимались заказными убийствами и подозреваются в организации и исполнении убийства предпринимателя.

Прокуратура заявляет, что есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года. В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители намерены задержать всех участников преступной группы.

Напомним, Павла Зможного убили 20 сентября 2016 года в селе Крушинка в Васильковском районе Киевской области. Основной версией следствия была профессиональная деятельность погибшего.

Также сообщалось, что полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья.

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Источник: korrespondent.net
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