Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана

Президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Андрея Богдана – Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову. Об этом сообщается на сайте главы государства во вторник, 17 сентября.

"За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор: Трофимову Сергею Владимировичу – первому заместителю руководителя Офиса президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу – заместителю руководителя Офиса президента Украины" – говорится в документе.

При этом не уточняется, как именно "не справились" со служебными обязанностями заместители руководителя Офиса президента.

В свою очередь Украинская правда сообщает что на вопрос Кириллу Тимошенко, за что ему президент объявил выговор, чиновник уклонился от прямого ответа и сказал: "Кто больше работает – тот больше выговоров получает".

Напомним, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепр, где осмотрел открытый после капитального ремонта Центральный мост.

А накануне стало известно, что в розыск объявлены должностные лица горсовета Днепра, которые подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств при ремонте моста. По анным СМИ, среди них подозрение заместитель мэра Днепра Бориса Филатова – Михаил Лысенко.

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Источник: korrespondent.net