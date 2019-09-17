В Украине резко увеличилось число женщин-военных

В Вооруженных Силах Украины находятся на военной службе более 27 тысяч женщин. Соответствующую статистику во вторник, 17 сентября, обнародовала пресс-служба Минобороны Украины.

"В современной Украине Вооруженные Силы довольно длительное время оставались традиционно одними из самых консервативных в вопросе пребывания женщин на военной службе. Война на Востоке внесла свои коррективы. Девушки не смогли оставаться дома, когда в боях за свою землю, независимость государства погибали их мужья, сыновья, друзья", - сказано в сообщении.

По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897, в 2017-м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли семь женщин-военнослужащих.

Как сообщалось, в прошлом году Рада уравняла права женщин и мужчин в армии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net