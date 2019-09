Львовская ОГА заказала дорожные указатели для мест, связанных с современными героями, деятелями, историей и культурой. Тендер на Госзаказ стоимостью 600 тысяч гривен выиграл подрядчик, представивший проект со множеством курьезных ошибок. Об этом сообщает Центр общественного мониторинга и исследований во вторник, 17 сентября.

Например, указатель "Место проведения первых боев Украинских сечевых стрельцов возле села Сянки" перевели на английский как "Location of the first boy of Ukrainian Sich looking for the luck" ("Место первого мальчика Украинской Сечи в поисках удачи" - ред.).

Указатель "Семейное село братьев Петра и Николая Дужих, известных деятелей ОУН" перевели как "Family city of brathers Petra ta Mykoly Duzhykh own workers" ("Семейный город братьев (с опечаткой - ред.) Петра и Николая Дужих собственных рабочих" - ред.).

"Еще в июле наши эксперты жаловались в Госаудитслужбу о нарушениях проведения тендера. В тендерной документации были грубые нарушения требований Закона. Государственная аудиторская служба Украины ответила, что проверку этой закупки они проводить не будут", - сказали в Центре и добавили, что подрядчик уже получил деньги.

Cмотрите фотогалерею: Госзаказ на 600 тыс грн: в проекте дорожных указателей нашли ошибки

Напомним, что ранее Укрзализныця передумала покупать вышиванки на 1,5 млн грн.

Также сообщалось, что СБУ обнаружила миллионную растрату на Укрхимтрансаммиаке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net