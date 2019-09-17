Зеленский назначил более 40 судей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 41 судью в местные общие суды. Об этом говорится в указе №698/2019, обнародованном на сайте главы государства во вторник, 17 сентября.

Этим документом назначены семь судей в Днепре, три в Житомире, по два в Виннице и Харькове, по одному судье в Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне, Черкассах, Чернигове, Мариуполе, Борисполе и большом количестве районных центров.

Ранее Владимир Зеленский потребовал заполнить две тысячи вакансий судей первой инстанции до конца года. При этом он намерен лишать должности и звания недобропорядочных судей.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада одобрила законопроект Зеленского по судебной реформе, который ранее раскритиковали западные дипломаты. Они призвали доработать президентский законопроект при участии международных экспертов, юристов и общественников.

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Источник: korrespondent.net