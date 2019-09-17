ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью

Православная церковь Украины заявила, что ее де-факто признала Александрийская православная церковь. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ПЦУ во вторник, 17 сентября.

Делегация ПЦУ посетила Грецию 11-14 сентября, где приняла участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса возле Салоник. В нем приняли участие иерархи четырех православных церквей: Константинопольской, Элладской, Украинской, а также Александрийской, которую представлял епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

"Эта божественная литургия имеет большое значение, ведь участием в ней архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическую единство, а следовательно и фактическое признание Православной церкви Украины еще одной поместной церковью - патриархатом Александрии и всей Африки", - заявили в ПЦУ.

Ранее в УПЦ КП заявили, что суд запретил властям трогать церковь и ее имущество. Окружной админсуд Киева запретил властям трогать УПЦ КП и ее имущество, сообщила пресс-служба церкви.

Позже в ПЦУ сообщили, что решения суда о незаконности ликвидации Киевского патриархата не существует.

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Источник: korrespondent.net