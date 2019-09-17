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17. 09. 2019

Поджог дома Гонтаревой: реакция США и Евросоюза

Украина должна безотлагательно расследовать поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой под Киевом, заявляет делегация Евросоюза в Украине во вторник, 17 сентября.

"Недавние очевидные серии нападений на бывшую главу НБУ и ее имущество недопустимы, как заявил сегодня утром президент Украины. Мы ожидаем, что правоохранительные органы безотлагательно проведут расследование и привлекут к ответственности виновных", - говорится заявлении делегации в Twitter.

В свою очередь, посольство США в Украине рассчитывает на привлечение к ответственности всех виновных в поджоге дома, в том числе заказчиков.

"Мы присоединяемся к президенту Зеленскому и другим украинским должностным лицам, призывая к срочному и тщательному расследованию поджога дома бывшей главы НБУ Гонтаревой. Мы … надеемся, что компетентные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

О поджоге дому заявила сама Гонтарева. По информации полиции, неизвестный бросил через забор "зажигательную ракету", что стало причиной пожара. В результате инцидента никто не пострадал. Вся семья Гонтаревой находится в Лондоне.

Сама Гонтарева, комментируя пожар, назвала "чушью" предположение, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Британии.

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Источник: korrespondent.net
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