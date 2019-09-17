Делегация Украины устроила демарш в ОБСЕ из-за "российского Крыма"

Украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве, где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме". Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами о дальнейших действиях", - рассказала корреспондент телеканала.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые, представляясь, заявили: "Крым, Россия".

Главный редактор изданий Крымская газета и Крымский журнал Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ, назвала аннексированный Крым "российским". После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

В комментарии Европейской правде дипломаты подтвердили украинский демарш. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица покидает Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

Наопмним, в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с Сергеем Кислицей.

Ранее в американской газете написали о туризме в "российском Крыму". Министерство информполитики Украины направило жалобу в газету.

Напомним, в июне семь стран объявили демарш из-за возвращения России в ПАСЕ после аннексии Крыма.

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Источник: korrespondent.net