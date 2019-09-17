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17. 09. 2019

Гончарук: Поджог дома Гонтаревой - вред имиджу

Премьер-министр Алексей Гончарук выступил в осуждением поджога дома бывшей руководительницы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 17 сентября.

"Подобные случаи являются демонстрацией нескрываемого давления. Более того, расцениваю это и как причинение умышленного вреда имиджу нашей страны", - отметил Гончарук.

Он добавил, что ожидает от правоохранителей ответственного и быстрого расследования этого дела.

"Правила и закон равны для всех. Без исключения", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что утром стало известно о поджоге дома Гонтаревой. В доме никого не было, члены ее семьи находятся с Гонтаревой в Лондоне.

Правоохранители рассматривают три возможные причины возгорания дома: поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.

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Источник: korrespondent.net
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