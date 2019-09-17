На фоне визита миссии Международного валютного фонда под Киевом сгорел дом бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, которая находится в Англии. Ранее в Лондоне ее сбил автомобиль.

На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что полиция расследует поджог. Заказчика он назвал "врагом, который вредит своему государству".

В своих проблемах бывшая глава НБУ подозревает бизнесмена Игоря Коломойского. Он, в свою очередь, считает, что поджог дома в Украине ей выгоден самой. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Все беды Гонтарева связывает с Коломойским

В три часа ночи на 17 сентября человек в темной одежде перескочил через забор дома в селе Гореничи Киево-Святошинского района, который принадлежит семье Гонтаревой. Его проникновение зафиксировано камерой наблюдения.

Последние месяцы дом использовался как дачный, там никто не жил с апреля. До сентября его охраняли шесть человек. Но на момент поджога на месте был только один охранник фирмы Шериф.

Он заметил злоумышленника, который с расстояния выстрелил в дом Гонтаревой, но не смог его задержать. Пожарные не справились с огнем и дом сгорел дотла.

В ходе следствия нашли зажигательную ракету и ряд других вещественных доказательств. Они переданы в криминалистическую лабораторию и уже изучаются, заявил руководитель отдела по коммуникациям полиции Киевской области Николай Жукович.

"Не было "коктейля Молотова" - мы нашли зажигательную ракету светошумовую и звуковую, и еще ряд вещественных доказательств, над которыми сейчас работает следственно-оперативная группа", - сказал он.

Другие найденные вещественные доказательства он озвучить отказался. При этом Жукович отметил, что правоохранители рассматривают все возможные версии пожара, в том числе короткое замыкание.

Cмотрите фотогалерею: Террор или провокация. Что происходит с Гонтаревой

Это не первое происшествие, связанное с Гонтаревой. 30 августа экс-глава НБУ сообщила, что ее сбил автомобиль на переходе в центре Лондона, где они преподает в Лондонской школе экономики. Ей необходимы две операции. Тогда она допустила, что к происшествию причастен Коломойский.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк во время национализации ПриватБанка, которым владел олигарх. Стоит отметить, что "зачистка банковского сектора" - главный проект Гонтаревой во главе НБУ.

За время ее каденции исчезло более половины банков. В начале 2014 года в Украине было 180 банков, сейчас с разным успехом работает 76 финансовых учреждений.

В апреле этого года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Сейчас это решение оспаривается.

За несколько дней до ДТП Гонтарева заявила, что вернувшийся в мае после двухлетнего отсутствия Коломойский "постоянно угрожает ей".

"Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали, почему", - сказала Гонтарева.

Коломойский отрицает, что угрожает Гонтаревой и говорит об ожидании справедливой оценки и компенсации "за то, что произошло с ПриватБанком".

"Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", - отвечал олигарх.

Оппоненты говорят о самоподжеге

В Украине против Гонтаревой расследуется ряд уголовных дел, которые она считает сфальсифицированными.

27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.

В ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы Нацбанка, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Государственное бюро расследований проводило обыски в киевской квартире, в которой прописана и ранее проживала Гонтарева.

Оппоненты бывшей главы НБУ говорят, что это может быть провокация с целью получения политического убежища в Британии. Эту же идею повторил сегодня Коломойский, комментируя поджог дома.

"Теперь, скорее всего, ее не выдадут. Поэтому думайте сами", - написал олигарх в ответ Украинской правде на просьбу прокомментировать факт поджога.

Такие предположения Гонтарева назвала "ахинеей". Об этом сегодня она сказала в комментарии Радио Свобода.

"Инцидентов со мной хватило бы уже на 20 политических беженцев. Я легально живу и работаю в Великобритании. Я не вижу, чем мне поможет статус беженца в этой стране", - рассказала Гонтарева.

Украинские власти осудили происшествее с домом Гонтаревой. Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов оперативного расследования обстоятельств пожара, который он назвал провокацией.

"Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - наглое преступление, быстрое расследование которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов.

Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, - не просто поджигатель, он - враг, который вредит своему государству".

Правление Нацбанка назвало атаки на Гонтареву террором, цель которого запугать реформаторов.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать", - говорится в заявлении.

В заявлении называют это также угрозой конституционным правам и свободам граждан и "полным разрушением нравственных ценностей демократического общества в пользу террора".

Что о сгоревшем доме бывшей главы НБУ пишут в социальных сетях:

Cмотрите фотогалерею: Террор или провокация. Что происходит с Гонтаревой

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Источник: korrespondent.net