У Зеленского заявили, что купили всем освобожденным морякам квартиры

Всем освобожденным 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во вторник, 17 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам.

Тимошенко также отметил, что у одного из моряков были проблемы со здоровьем, и Офис президента инициировал приезд израильских специалистов.

"Ему была сделана операция, израильские специалисты приехали и сделали ее на волонтерской основе", - рассказал он.

Ранее в субботу омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что почти все освобожденные украинские моряки из военного госпиталя в Киеве отправляются в Одессу.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net