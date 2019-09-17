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17. 09. 2019

В Украине осквернили еще один мемориал жертвам Холокоста

В Кировоградской области осквернили мемориал жертвам Холокоста, сообщает пресс-служба областного управления полиции во вторник, 17 сентября.
 
 
"Сообщение о происшествии поступило 16 сентября… На расстоянии около 300 метров от дороги сообщением Голованевск-Клиновое было выявлено, что неустановленный нанес надписи на мемориальном комплексе памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.
 
Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
 
Ранее стало известно, что в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка.
 
В августе в Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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