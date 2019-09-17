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17. 09. 2019

Молния ударила в футбольное поле во время матча

На Ямайке во время футбольного матча юношеских команд в поле ударила молния.

После удара несколько игроков упали на поле. В результате четыре игрока были госпитализированы.

Ранее в сети появилось видео, как защитник футбольного клуба из английской Лиги 1 отличился в одном матче тремя голами со штрафных, два из которых - "сухими листами".

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Источник: korrespondent.net
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