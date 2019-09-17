В Европарламенте проголосовали за назначение Кристин Лагард главой ЕЦБ

Европарламент одобрил назначение Кристин Лагард на должность главы Европейского центрального банка. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 17 сентября.
Депутаты Европарламента проголосовали за назначение: кандидатуру Лагард поддержали 394 депутата из 649. До этого ее поддержал комитет Европарламента по экономике и монетарным делам.
Для остаточного назначения Лагард на пост главы ЕЦБ ее кандидатуру должны утвердить лидеры стран - членов ЕС на предстоящем саммите.
Напомним, что ранее Кристин Лагард возглавляла МВФ. В качестве главы МВФ Лагард обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины.
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Источник: korrespondent.net
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