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17. 09. 2019

В Кабуле прогремели два взрыва: около 50 погибших

По меньшей мере 22 человека погибли, 38 получили ранения при взрыве, совершенном во вторник, 17 сентября, в Кабуле, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

Отмечается, что взрыв устроил террорист-смертник.

Теракт вблизи площади Масуда стал уже вторым за день. Ранее взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.

Напомним, 7 сентября при взрыве в Кабуле погибли два человека. Перед этим  в Кабуле погибли двое военнослужащих НАТО. Один погибший военный был из Румынии, а второй – из США. 

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Источник: korrespondent.net
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