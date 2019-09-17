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17. 09. 2019

Глава налоговой службы рассказал о "хамах" в ведомстве

Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов предложил "хамам"-налоговикам написать заявления и прекратить работу в ведомстве. Об этом написал он в Facebook.

"Это недопустимо, когда налоговики общаются с предпринимателями, не понимая, что налоговые органы должны быть сервисом, а не каким-то органом давления и неуважения. Я сделаю все, чтобы таких позорных явлений в Новой Налоговой не было! Поэтому прошу всех хамов написать заявления и на выход. Exit, двери там!" – говорится в сообщении.

По словам Верланова, предприниматели возмущены отношением некоторых налоговиков к людям, и он полностью с ними согласен.

Ранее сообщалось, что 29 августа начала работу новая налоговая служба Украины. Глава новой структуры заявил, что налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей.

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Источник: korrespondent.net
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