Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 17:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 09. 2019

Саудовская Аравия предупредила о перебоях с поставками нефти

Саудовская Аравия предупредила покупателей своей нефти о возможных перебоях с поставками в начале октября, пишет Bloomberg во вторник, 17 сентября.

По данным издания, уведомления были разосланы как минимум четырем покупателям. В них говорится, что поставки будут перенесены как минимум до конца месяца. Это связано с сокращением объемов добычи после атаки беспилотников на месторождения Saudi Aramco.

Такие уведомления свидетельствуют о том, что сбои в добыче нефти могут оказаться серьезнее, чем предполагалось и на их устранение может потребоваться не несколько дней, как предполагалось изначально, а несколько недель или даже месяцев, отмечает издание.

Saudi Aramco отдельно подчеркивает, что все обязательства перед поставщиками будут выполнены в полном объеме. Однако сама по себе ситуация может вынудить покупателей искать альтернативные источники поставок, такие как эмират Абу-Даби, отмечают опрошенные изданием эксперты.

В то же времяя, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сегодня заявил, что Эр-Рияд в состоянии справиться с последствиями атак на предприятия Saudi Aramco, сообщило Саудовское агентство печати.

"У Саудовской Аравии достаточно сил, чтобы преодолеть последствия недавней агрессии, целью которой была не только экономика королевства, но и подрыв мирового рынка нефти и стабильности всей мировой экономики", - указал монарх.

Он отметил, что королевство "будет защищать свою землю и жизненно важные объекты страны от любых угроз, откуда бы они ни исходили".

Как сообщалось, из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Сегодня нефть начала дешеветь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.