Саудовская Аравия предупредила о перебоях с поставками нефти

Саудовская Аравия предупредила покупателей своей нефти о возможных перебоях с поставками в начале октября, пишет Bloomberg во вторник, 17 сентября.

По данным издания, уведомления были разосланы как минимум четырем покупателям. В них говорится, что поставки будут перенесены как минимум до конца месяца. Это связано с сокращением объемов добычи после атаки беспилотников на месторождения Saudi Aramco.

Такие уведомления свидетельствуют о том, что сбои в добыче нефти могут оказаться серьезнее, чем предполагалось и на их устранение может потребоваться не несколько дней, как предполагалось изначально, а несколько недель или даже месяцев, отмечает издание.

Saudi Aramco отдельно подчеркивает, что все обязательства перед поставщиками будут выполнены в полном объеме. Однако сама по себе ситуация может вынудить покупателей искать альтернативные источники поставок, такие как эмират Абу-Даби, отмечают опрошенные изданием эксперты.

В то же времяя, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сегодня заявил, что Эр-Рияд в состоянии справиться с последствиями атак на предприятия Saudi Aramco, сообщило Саудовское агентство печати.

"У Саудовской Аравии достаточно сил, чтобы преодолеть последствия недавней агрессии, целью которой была не только экономика королевства, но и подрыв мирового рынка нефти и стабильности всей мировой экономики", - указал монарх. Он отметил, что королевство "будет защищать свою землю и жизненно важные объекты страны от любых угроз, откуда бы они ни исходили". Как сообщалось, из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен. Сегодня нефть начала дешеветь.

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Источник: korrespondent.net